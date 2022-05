Morad SOURI

Objet : lettre de motivation

Monsieur,



Je souhaite par la présente proposer ma candidature pour un poste en renfort de votre équipe. Mes connaissances évoluant en permanence, je suis disposé à me former par la pratique ou par une démarche personnelle si besoin. En effet, la plupart des missions que vous proposez correspondent à mon profil et vous en trouverez un condensé aux rubriques de mon CV.



Actuellement titulaire d’un Diplôme de Technicien en électricité de Maintenance Industrielle. Cette formation présente l'avantage, tout en étant jeune diplômé, d'avoir une Solide expérience en entreprise. Les stages que j'ai effectués m'ont permis de mettre en œuvre les connaissances acquises lors de ma Formation, Mon enthousiasme, ma rigueur et ma volonté ont été appréciées par mes supérieurs.

La lecture de mon Curriculum Vitae vous permettra d'apprécier la valeur de ma candidature et l'entretien que vous voudrez bien m'accorder vous donnera l'opportunité de faire plus ample connaissance.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes Salutations distingués.







Mes compétences :

Rebobinage des stators

Intervention sur les réseaux BT

Dépannage et Démarrage moteur triphasé a courant

Câblages des coffrets de protection

Electricité des bâtiments

ELECTRICITE DU BATIMENT

Installation des armoires

DEPANNAGE DU RESEAUX ELECTRIQUE

Installation des équipements électriques

ELECTRICITE INDUSTRIEL

Maintenance et dépannage électrique

INTERVENTION SUR LES POSTES BT/MT

