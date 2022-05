Morad TOUATI

Ayant terminé mes études cette année, je souhaite développer mes compétences et enrichir mon expérience professionnelle acquis au sein d'entreprise dans le secteur administratif.

Agé de 20ans et habitant à Vénissieux, j'ai terminé une mission de 4mois dans un grand groupe où j'avais en charge la gestion des contrats de clients dans le domaine de l'énergie.

Je recherche un emploi et disponible de suite dans le secteur administratif ainsi que sur un poste de chargé de clientèle.

Je reste à l'écoute de toutes offres.



Mes compétences :

Appels sortants

Gestion des stocks

Gestion administrative

Gestion de contrats

Gestion de la relation client