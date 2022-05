Morainville DAVID

Compétences «Managériales – Budgétaires – Commerciales – Fonctionnelles »



Managériales :



- Entreprenant – Leadership

- Coordinateur d’équipes (Commerciales & Techniques)

- Rôle moteur (Fédérateur d’acteurs cosmopolites autour de projets)

- Sens du devoir (Rigueur – Humilité – Respect)



Budgétaires :



- Prévisionnel – Rentabilité – Risques

- Suivi – Contrôle

- Reporting (Taux d’activité – Analyses– Statistiques – Plan d’Actions)



Commerciales – Business :



- Sens du client (Ecoute – Analyse – Intégration – Stratégie)

- Pédagogie – Aisance relationnelle – Capacité d’adaptation

- Sens des objectifs (Croissance – Pérennité – Rentabilité)



Fonctionnelles



- Forte appétence pour la finance et la technologie

- Compréhension et construction des chaines de valeurs



