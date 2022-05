Morand MANGENEY

L'expertise industrielle en filtration des liquides, de l'air et autres gaz :



SOFISE - Solutions filtration services propose une véritable expertise dans les différents domaines de la filtration industrielle. L'offre de SOFISE s'appuie sur de solides partenariats contractuels avec des fabricants majeurs en filtres industriels, internationalement reconnus : Amazon Filters, Porvair, General Filter, Mar Cor, Quattroflow. SOFISE est à votre disposition pour proposer des solutions et services pour l'optimisation de vos process de filtration.



Étude technique, conseil, fourniture des supports et médias filtrants, amélioration continue des process, logistique dédiée et personnalisée. SOFISE - Solutions filtration services sera votre partenaire idéal en filtration industrielle.



SOFISE intervient sur 4 domaines principaux :



-Filtration des liquides

-Filtration de l'air et autres gaz

-Filtres de dépoussiérages, pour compresseurs et pompes à vide

-Pompes à diaphragmes pour applications sensibles



Pour en savoir plus, je suis à votre écoute :



m.mangeney@sofise-filtration.com

Tél : +33 6 38 98 67 73

https://www.sofise-filtration.com/

https://blog.sofise-filtration.com/



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Communication

Management

Thermique Énergétique

Audit énergétique

Efficacité énergétique