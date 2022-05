Moranne-Olivier GUEHI

Déjà titulaire d’une Licence 3 en sciences économiques option économie du développement et nouvellement inscrit en Bachelor 3ème année coordinateur en environnement à L'Ecole des Métiers de l'Environnement, je suis actuellement à la recherche d’une entreprise d’accueil pour effectuer un stage professionnalisantde Mars à Juin 2018. Ce stage me permettra de valider mon diplôme en fin d’année scolaire.

Tout ceci me conforte dans l'idée de mettre mes compétences et capacités techniques au service de l'entreprise. C'est tout naturellement, que j'ai décidé pour mon apprentissage de vous soumettre ma candidature pour vous montrer mes compétences. Rejoindre votre entreprise serait pour moi une excellente opportunité de mettre en pratique ce qui a été vu durant ma formation, mais également de vous accompagner dans le développement de votre politique de développement durable et environnementale.

Rigoureux, motivé, dynamique et possédant les qualités d’adaptation et un bon esprit d'équipe, je mettrai toute ma volonté et mes capacités à votre disposition afin de répondre au mieux aux demandes de vos équipes pour m’impliquer dans les démarches environnementales.

Conscient de la chance qui pourrait m’être offerte d’intégrer votre entreprise, je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous exposer toute la motivation qui m’anime



Mes compétences :

Economie de l'environnement

Développement durable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Sécurité

Gestion des déchets

Management de la qualité