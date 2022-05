Morassin LAURENT

Après 16 ans d’expérience chez Indexmultimedia (ex 123Multimedia et Arletty3), et suite à une progression professionnelle constante, j'étais responsable de l'ensemble des plateformes techniques (infrastructures & développement).



Durant cette période j'ai pu développer de nombreuses compétences et notamment les compétences relationnelles suivantes :

• Gestion d’un service d’exploitation informatique

• Responsable hiérarchique en charge des bilans de carrière, du suivi des formations des équipes, de l’évaluation des compétences

• Gestion des conflits

• Participation à des phases de restructuration de la société

• Evolution dans un environnement de société cotée en bourse (normes J SOX) avec un actionnariat et une direction générale japonaise



Mes compétences :

Cloud : Hyper-V2/3, Syscenter2012, Xen, OpenStac

Protocoles : DNS, LDAP, DHCP, TCP/IP, NFS,DFS,CIFS

Stockage : EMC (Navisphere), HP

Réseau : Radware/linkproof

Réseau : Cisco (switch ,routeur ,concentrateur, …)

Sécurité : PROXY, ISA Server, TMG

Sécurité : :FW/IPtables

Réseau : VPN Cisco

BD : MS SQL2000/2005/2008/2012,Mysql,PostgreSql

OS : Windows8/Seven/Vista/XP

OS : Unix (Sco, Solaris,TRU64),

OS : Linux (Red-hat, Debian, CentOS),

OS : Windows 2000/2003/2008/2008R2/2012

Téléphonie : PABX, VOIP

Messagerie : Exchange 2007/2010, Postfix, Sendmail

Supervision : Nagios, Centreon, Cacti, Check_mk

Sauvegarde : Time Navigator

Software : MS Project, CVS, Tutos, Subversion

Supervision : OCS, Cisco Works, Dashboard, NetIQ

Software : Wsus,Symantec Endpoint Protection,OpenX

Software : Java, Glassfish, Apache, PHP, Tomcat

Software : IIS, Active Directory, Share-point,

Itil v3