Morattib NAJET

Ma carrière m’a donné l’occasion de piloter le développement d’activités dans le secteur de l'electromenager dans enseignes toutes réputées pour leurs excellences.



Après avoir exercé des responsabilités Commerciales,

Depuis plus de 10 ans, je travaille ainsi dans un contexte qui fait de moi aujourd’hui un commercial incontournable capable d’intervenir dans des contextes culturels très différents et de faire face à des complexités multiples.



Mon expérience s’est exercée :



• Au sein d’entreprises à spécialiste dans l'electromnenager





• Face à la Grande Distribution mais aussi face à la Distribution Spécialisée,



• Dans des contextes B to C mais aussi des contextes B to B (marques distributeurs).



Au-delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur :



• Une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels,



• L’accent mis sur les résultats,



• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.



Aujourd’hui, si mon parcours me confère une légitimité naturelle au sein de grands groupes internationaux, je suis également très intéressé par des challenges plus entrepreneuriaux dans des entreprises de qualités et de valeurs.



Au-delà des secteurs où je suis intervenu jusqu’à présent, je suis intéressé par des secteurs du Luxe, de la Santé, du Tourisme et des Médias.