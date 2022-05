Morched MEKKI

CURRICULUM VITAE











ETAT CIVIL



NOM: Mekki NE: Le 01/01/1972 A TUNIS NATIONALITE: Tunisienne

PRENOM: Morched ADRESSE: 351, cité el waha-Résidence inesse-el Agba-Tunis.

SEXE: Masculin SITUATION DE FAMILLE: Marié avec deux enfants

PERMIS DE CONDUITE : le 13/02/2015 a Tunis.



ETAT SUIVIE

Formation professionnelle «Centre des techniques appliquées en cuir" Mégrine du 1994 au 1996.

Ecole secondaire «Lycée technique «-Bâb el khadra du 1984 au 1994.

Ecole primaire «Rue el hend" -Lafayette du 1976 au 1984.



DIPLÔME OPTENU

Technicien en gestion et méthode de production.



PRINCIPALES QUALIFICTIONS

Produire en établissant les méthodes appropriées selon les normes usuelles, le rigueur de la qualité et des délais.

Canaliser les flux des diverses productions et déterminer les principes objectifs, domaines et limites des applications relatives aux différents modes de gestion.



Analyser et calculer les différentes charges de l'entreprise et déterminer le prix de revient.



Connaissances linguistiques : (Note de 1 à 5 ; 1 : excellent, 5 : faible)



Langue Lu Parlé Ecrit

Arabe Langue maternelle

Français 2 2 2

Italien 2 2 2

Anglais 1 1









EXPERIENCE PROFESIONNELLE



EMPLOI



PGS :Coordinateur et responsable de production d’une société italienne de fabrication des pièces mécanique de grande séries du 2016 jusqu'à maintenant.

Rôle: suivi de production sur un parc des machines de décolletage type (tour a Cam et Cnc ).



SPARCO NORD AFRIQUE : Responsable de production d'une unité de fabrication d'articles

pièces de voiture de course de marque internationale SPARCO du 2011 au 2015.

Rôle: import-export-gestion de stock-planification et suivi de la production-saisie sur G.P.A.O

TOP-REVE: Responsable de production d'une grande unité de fabrication de chaussure

de marque internationale FERRAGAMME -SELLER du 2002 au 2010

Rôle: implantation machines-recrutement personnelles-organisation - organigramme-import-export-

gestion de stock-gestion d'encours-achat M.P et M.C - suivi production

GIOVANNA: Responsable de production d'une unité de fabrication de chaussure

du 1998 au 2002

CHARMEL: Technicien responsable de production du 1997 au 1998

Rôle: bureau de méthode-magasin M.P et chaîne de fabrication

JANCEL: Technicien agent de méthode (C.E.F) en 1997

Rôle: calculer le besoin en M.P et M.O -répartition des charges et équilibrage -calcul d'activité…





STAGE



*JANCEL: Pendant le mois de juin 1996

*JANCEL: Pendant le mois de mars 1996

*TESORO: Pendant le mois de décembre 1995

*GENTEL MEN: Pendant le mois de juillet 1995







Dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer monsieur le directeur mes salutations les plus distinguées.

les plus distinguées.















TEL: 00 216 56 088 264

chaussuresindustruel@yahoo.fr



Mes compétences :

International

Production

responsable de projet