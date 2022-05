Moreau CHARLINE

Détentrice d’une maitrise en gestion des personnes en milieu de travail *, plus de 20 ans d’expérience en gestion du loisir , approvisionnements, ressources humaines et relations publiques, dans le secteur municipal et le réseau de la santé et des services sociaux.



Avec Gestion Creatio:

- Consultez-moi pour un coatching individuel et une rencontre d'équipe,



- Joignez-vous à nos groupes pour des formations à Rimouski,



- Utilisez nos services de recrutement,



- Déchargez-vous de vos organisations d'événements et formations,



- Faites analyser vos procédés pour vous faire gagner du temps!



Mes compétences :

Rédaction de politiques et procédures

Recrutement de personnel

Gestion des approvisionnements

Organisation d'évènements

Gestion des personnes en milieu de travail

Gestion des ententes contractuelles