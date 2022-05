Moreau CLARISSE

Nous sommes une entreprise mutualiste répartie sur un territoire de 6 départements et faisons partie des 9 caisses régionales métropolitaines de Groupama. Groupama Loire Bretagne est le premier assureur sur son territoire (Bretagne - Loire-Atlantique et Maine-et-Loire). Une position d'acteur économique de poids : plus de 2350 collaborateurs travaillant sur l'un des 6 départements ; environ 100 recrutements par an ; une politique d'achat régionale qui contribue à l'activité de plus de 1000 entreprises du territoire.

> 70% de nos recrutements concernent le réseau commercial : chez Groupama, chacun joue un rôle qui a du sens, et dont il est fier au quotidien.

Notre ambition ? Agir dans l’intérêt du client avant tout.

Votre challenge ? Contribuer à la réussite de leur projet, trouver et vendre des solutions qui leur facilitent la vie. Respect, écoute, proximité… si vous aussi, vous voyez votre métier comme ça, laissez parler votre fibre commerciale pour évoluer à nos côtés.

> En 2015, nous recrutons en CDI 90 Commerciaux en Bretagne, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. > Nous recrutons également, au cours de l’année, dans les domaines de l’expertise assurances, de l’expertise en banque & finance, des systèmes d’information…

> Pour la rentrée 2015, 20 contrats de professionnalisation sont prévus afin que les alternants intègrent nos agences en tant que Conseiller Commercial, en partenariat avec des formations diplômantes Bac +3 dans l’Ouest.

Nous avons forcément une opportunité près de chez vous ! Rejoignez une entreprise responsable et dynamique qui privilégie les relations de confiance avec ses collaborateurs comme avec ses clients.

