Mes postes de directeur Technique,second d'exploitation,chef de culture.

Autodidacte, 20 ans d'expérience. mon permis de gérer la production de fruits et légumes et pépinière,sol et hors sol



Mes compétences :

Conduite de culture:serres,hors sol,plein champ in

Conduite et entretien d'engins agricoles

Gérer : achats ,ventes,tracabilité,plannings,prépa

Diriger: des équipes,du personnel 30 à 150 personn