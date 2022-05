Moreau PASCAL

Tout au long de mon parcours professionnel, mes responsabilités m’ont permis de développer diverses compétences : management d’équipes, planification, gestion des approvisionnements, gestion des stocks, mise en place des procédures de suivi, de contrôle et de tenue du stock de produits, en relation constante avec les prestataires logistiques. J’ai aujourd’hui 37 ans, une expérience enrichissante de plus de 14 ans acquise au sein du magasin Vuitton aux Champs-Elysées, et, surtout, la volonté de relever de nouveaux défis et d’intégrer une nouvelle entreprise afin de redynamiser ma carrière et d'élargir mon domaine de compétences.

Je dirige actuellement une équipe de 35 à 40 collaborateurs avec laquelle j'assure la gestion des emplacements ainsi que la bonne tenue du stock d’une superficie de plus de 500 m². Le respect des délais et le souci constant d'optimisation de la gestion logistique m'ont apporté le sens de la rigueur, de l'écoute et de l'analyse. Mon expérience sur le terrain m’a également permis d’acquérir les connaissances nécessaires sur le plan de l’informatique.

C’est dans des responsabilités de chef d’équipe que mon implication et ma disponibilité totales permettront le mieux de contribuer au capital image de votre société. En effet, je désire apporter à votre société ma double compétence de vente et de gestion de stock ; ma connaissance technique et ma passion pour le produit ; mon habilité à la manipulation des chiffres ; ma maîtrise des procédures magasin ; ma sensibilité à la qualité de notre accueil clients ; mon souci de votre image de marque qu’elle véhicule.





Mes compétences :

Gestion des stocks

Vente directe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel