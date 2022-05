Moreau RÉGIS

Sculpteur marine autodidacte, je fais revivre un patrimoine maritime oublié, méconnu ou disparu en réalisant dans le bois naturel et à la méthode ancienne des demi-coques de navires du 17ème 18ème 19ème. Mes recherches en documentation d' architecture navale s' effectuent auprès des archives nationales & départementales, ainsi qu'auprès de revues spécifiques. .

Participation à quelques expositions & manifestations artisanales.



A ce jour, plus de cent trente pièces réalisées sur mesure ornent les salons de particuliers en France et à l' étranger. Dans le cadre de décoration hall d' accueil bureau salon etc, je propose également à la location des œuvres selon le thème choisi.





Mes compétences :

Sculpture marine