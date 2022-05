Moreau VALÉRIE

Une aide sérieuse et efficace pour un soutien ponctuel ou régulier



25 ans d'expériences professionnelles dans divers secteurs d'activité.

5 ans de secrétariat, 10 ans d'assistanat juridique (propriété industrielle) et 10 ans en tant que commerciale, j'ai exercé autant dans des grands groupes (Sanofi, Baker & McKenzie...) que dans des petites structures (Artema, Universel Services...). Je conserve d'une année passée aux Etats-Unis, un bon niveau d'anglais.

Mon expérience me permet aujourd'hui de vous proposer des services de qualité en fonction de vos besoins.

Un parcours atypique, de nombreuses connaissances acquises "sur le terrain", vous trouverez ci-après quelques exemples de services proposés. Cette liste est bien sûr non exhaustive et évoluera au fur et à mesure de nos collaborations.



SECRÉTARIAT



Saisie ou rédaction et mise en forme de vos documents à partir de documents écrits ou de fichiers audio ou vidéo (comptes-rendus, rapports, thèses, exposés...). Rédaction et mise en pages de vos courriers administratifs (relances factures impayées...), mise à jour de bases de données Excell, mise en ligne de votre veille, mailing ou e-mailing....



SECRÉTARIAT JURIDIQUE



Saisie des contrats et autres documents juridiques (en français ou en anglais), assistance dans les dépôts de marques ou de modèles, mise à jour de bases de données, suivi de procédures d'enregistrement de marques ou de modèles...



COMMERCE



Mise à jour et suivi de vos fichiers clients, saisie de devis et de bons de commande, relances commerciales, élaboration de fichiers de prospection, enquêtes de satisfaction clients, envoi de brochures ou d'invitations...

Formations individuelles et "à la carte" pour la gestion des compétences de vos équipes de vente





Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Secrétariat

Commerciale

Assistante juridique

Télétravail

Vente

Gestion de projet

Développement commercial