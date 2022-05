Morel ARNAUD

Gérant d’entreprise, et travaillant dans le commerce depuis 22 ans je souhaite intégrer un groupe pour donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle j’ai le sens de la négociation et le gout du challenge.



Mes compétences :

Massage

Comptabilité et gestion d'entreprise

Coiffure coupe ,technique ,vente

Recherche de prospects

Formation des salariés

Négociations et achats auprès fournisseurs

Logiciel d'entreprise

Fidélisation clientel et plan marketing

Relations clients

Commerce de détail×

Accueil physique et téléphonique

Animations et motivations challenge ventes

Analyser les besoins et définir les objectifs

Développement web

Gestion des stocks