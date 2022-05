Morel-Chalumeau MAGALI

Après plusieurs années dans différents établissements bancaire je souhaite relever d'autres défi.



Pédagogue, aimant transmettre mes savoirs dans le domaine de la vente : banque assurance un secteur que je connais particulièrement et pour cause, sont des atouts que je pourrais mettre à votre disposition. mais aussi rigoureuse, autonome, à l'écoute des personnes sont des points forts que je possède.



Alors n'hésitez plus, contactez moi.



Mes compétences :

Autonomie rigoureux

Comprendre le besoin d'une personne

Accueil physique et téléphonique

Transmettre un Savoir être et Savoir faire

Fidélisation client

Gestion de portefeuille