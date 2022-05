Je me nomme de SOUZA Morel, je suis détenteur d'une licence en Audit et Contrôle de Gestion et je suis présentement à la recherche d'un stage professionnelle dans une société ou un cabinet comptable



Mes compétences :

Audit

Audit et contrôle de gestion

Contrôle de gestion

dynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel