Je suis quelque de courageux, dynamique, qui aimes le défis. Je suis du genre à bien observer avant d agir, courtois, souriant je trouves facilement ma place même dans des groupes hostiles. La négociation du pric a souvent été un plus dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Acceuil- gestion du personnel- conception et vente

Cinception et vente de produit touristique

Acceuil des clients VIP et des groupes

Etablissement d un planning

Conseil voyageur