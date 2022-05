Morel PASCAL

La Musique est le langage de l’âme, elle est au-delà des mots.

Universelle et insaisissable...



Influencé très jeune par la musique électronique et des artistes comme : Klaus Shulze, Kraftwerk, Tangerine dream, Ash Ra Temple ou encore, Yes et beaucoup d’autres, je commence à composer mes propres morceaux, destinés à toutes les composantes artistiques accompagnées de musique.



Propulsé à Londres par de belles rencontres et une signature inoubliable chez EMI Records, je vais vivre une expérience riche d’enseignements et de rencontres improbables.



J’enchaîne en France, avec une série de concerts “ Les Mamma’s”, où l’influence des musiques du monde m’inspire, et je réalise alors mon premier album “Onomatempo” avec des musiciens de tous horizons dont “Cyrius”et mes nombreux voyages en Inde donneront naissance un second album“Mantra”.



Installé dans mon propre studio à Paris, je compose ma première bande originale pour le film publicitaire “O de Lancôme” malgré la compétition face à Rutchi Sakamoto!

Puis, tout s’enchaîne la musique de du film Pepsi avec Tarsem Singh et l’orchestre philharmonique d’Abbey Road Studio ; Coca, Citroên, KookaÏ, Nina Ricci, Cardin, Nuxe et autres marques exigeantes, je compose les bandes originales de nombreux longs métrages : L’empire des Loups, Relentless et bien d’autres, ainsi que de multiples courts métrages, et musiques de spectacles.



Tous mes voyages à travers le monde, m’inspirent, en prenant sans cesse conscience de la magie qui s’opère Autour et à l’Intérieur de nous. Tout n’est que vibration !



Mes compétences :

Composition

M.A.O

Musique