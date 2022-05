Morèle ZALI

PERFORM' PLUS est une société spécialisée dans la gestion administrative quotidienne des entreprises.

Elle allège la structure cliente de ses tâches chronophages telles que la création de courriers, relance des impayés, suivi d'activité, classement/ archivage, compte rendu de réunion, facturation etc...



PERFORM' PLUS se veut également force de proposition et met à disposition de ses clients des tableaux de bord personnalisés, conseils en organisation, montage de dossiers spécifiques : subventions, candidatures aux appels d'offres.

Par le biais de ses partenaires, ses clients disposent également de prestations variées.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Archivage

Marchés publics

Communication

Secretariat

Planification

Rapport d'activité

Conseil

Suivi de budget

Recrutement

MOS

PCIE

Appels d'offres

Gestion administrative

Création graphique

Gestion de trésorerie

Accompagnement commercial