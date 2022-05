Morelle EMMANUELLE

Commerciale en communication pour Radio 8 Ardennes à Sedan depuis septembre 2000. Mes fonctions sont : Gestion d’un fichier client existant, prospection pour élargir ce fichier sur le secteur géographique des Ardennes, une partie de la Meuse, de la Marne, de la Belgique et du Luxembourg auprès de commerçants et de responsables d’entreprise intéressés par la communication radio. Création et réalisation des textes et des scénarios des spots publicitaires. Relance paiements. (Phoning, terrain.) Organisation et gestion d’opérations de partenariats. Création et gestion des pages et compte Facebook de la Radio. Je suis aussi membre du BNI "Le Faucon" Ardennes et du FCE Ardennes.







Mes compétences :

Publicité

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Création

Communication visuelle

Communication

Conseil en communication

Communication événementielle

Webmarketing