Architecte de formation, Morena Campani poursuit une recherche créative et de production sur l’espace. L'espace en tant que produit artistique, avec sa relation au temps, qui l'amènent vers l'image et le cinéma. En 1998 elle crée “Observatoire sur la ville” avec Nanni Moretti et Michelangelo Antonioni. Avec ce dernier et Tonino Guerra elle monte un projet pour soutenir la centrale électrique de Porto Corsini, lieu de tournage du film « Le Désert Rouge ». Elle publie “Architecture du gout” avec le photographe Gabriele Basilico. Elle réalise un Carnaval dans la ville de Fano, avec le prix Nobel Dario Fo en 2003, l'année dans lequel s'installe en France.

Elle écrit pour le théâtre avec le scénariste Vincenzo Cerami et co-écrit des scénarios pour des films/documentaires. Consultante à la Cinémathèque française sur le cinéma d’Avant-garde italien, elle organise avec Nicole Brenez et Francesca Solari la programmation « La Cité des yeux ». Toujours à la recherche d’expressions complémentaires abordant la question de la mémoire, des valeurs, de l’espace et du temps, elle écrit le livret d’un opéra contemporain, avec le compositeur Philippe Eidel.

La rencontre avec le cinéaste Marcel Hanoun lui fait surgir l'idée de monter un collectif “Produisez Marcel Hanoun” pour produire son film-testament : “Cello”.

Son premier film en 2010 : « Cielitude ».





Mes compétences :

Architecture

mise en scène

auteur de textes pour le cinéma et le théâtre

cinéaste