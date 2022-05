J'ai le plaisir de vous présenter la Société que je dirige, Touareg, qui fournit des services de localisation (traduction, édition, relecture, ingénierie, assurance qualité, test) dans les secteurs IT, Télécom, Pharmaceutique, Médical, eLearning et Cosmétique. Touareg est basée à Atlanta aux Etats-Unis, et à Paris, en France. Notre équipe compte environ 90 collaborateurs experts dans les domaines pré-cités. Nos services sont axés autour de la qualité et de la satisfaction de nos clients.



Pour vous donner une idée succinte de mon profil, je suis traducteur-interprète de profession avec plus de 25 ans de métier. Etudiante en médecine, j'ai un profond intérêt pour ce domaine. Ces 15 dernières années m'ont permis d'acquérir une solide expérience dans le domaine des affaires par le biais de plusieurs rôles de Vice-Président des ventes à la tête de larges équipes du secteur de la localisation.



Je détiens un diplôme de traducteur et d'interprète de conférence technique de Georgetown University (USA) et de l'IPLV (France), une maîtrise en commnication de la Sorbonne, Paris, ainsi qu'un Master in Fine Arts, (Hautes Etudes Littéraires) de Wilkes University, USA.



Je serai ravie de collaborer avec vous.



Morenike Trenou



Mes compétences :

Communication

Édition

International

Interprétation

Localisation

Traduction