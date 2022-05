Moreno CAREEN

Bilingue en espagnol, je possède la double nationalité. J'ai réalisé mes études à Montpellier et réside actuellement en Vendée; Je suis disponible pour me déplacer partout en France.

Récemment diplômée d'un master Information et Communication, je suis prête à entrer dans tout type de structure et y prouver mes compétences.



Mes compétences :

Assistante de communication

chargée de communication

Communication

Espagnol

Interprétariat

Traductions