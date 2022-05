Moreno MINORA

Depuis mon arrivée en France en 2013 j'ai intégré l'équipe Sealed Air des technico-commerciaux dans le secteur du Grand Sud-Ouest et à partir de Juin 2016 j'ai accepté le rôle de commercial pour les départements 40-64-65-32-09-31 pour tous les produits Product Care.

Je suis organisé, rigoureux, orienté à la résolution des problèmes et j'aime améliorer les processus pour gagner en efficacité.

J'aime aussi former les équipes de maintenance et les opérateurs de nos systèmes d'emballage.

Avant de travailler chez Sealed Air France j'ai eu une expérience de 18 ans chez Sealed Air Italie en tant que Territory Representative.

J'ai réalisé la croissance du secteur en gagnant 3 fois le titre de Best Performer Européen comme technico SAV et les titres de Best Performer en 2006 et de Best Achiever en 2012 comme commercial.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logiciel CRM

Vente

Account management