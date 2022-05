Moreno VALERIE

Bonjour ! :)

Je pratique le massage californien c'est un massage global et détaillé de chaque partie du corps (non sexuel ) c'est doux et sensuel, il se pratique avec des huiles de massages douces et fluides et des huiles essentielles. C'est une decouverte de la sensualité et detente musculaire et tensions nerveuses. Et la sophrologie c'est la science de l'harmonie de la conscience on s'en sert en gestion de stress et autres thérapies en état de relaxation approfondie. En général je fais des seances d'1h30 avec 1h de massage Californien et 1/2h de sophro pour une détente mentale et physique complète pour 60 euros. Pour tout autre renseignements je vous invite à visiter mon site internetArray