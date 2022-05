Moretto STEPHANE

Anciennement artisan et gérant d'une entreprise, je vous propose ma très bonne expérience dans le domaine de la vente et une très bonne connaissance du secteur d'activité du bâtiment.

Je recherche une opportunité d'emploi qui me permette d'évoluer dans cette optique. Mon expérience réussie dans la vente de projet de construction en ossature bois, rénovation énergétique et de fermeture du bâtiment auprès des particuliers (405 K€ sur les douze dernier mois) en Gironde, me permet de confirmer mes capacités.

Je pense avoir les qualités requises pour mener à bien les différentes missions pour le poste de technico-commercial. En effet, j'ai appris au cours de mes diverses expériences à développer mes compétences de gestionnaire de projets de façon parfaitement autonome. Je tiens également à souligner mon sens du relationnel tant auprès des clients que de mon équipe de travail. Enfin, j'ai eu l'avantage d'évoluer dans l'univers de la construction depuis plus de vingt cinq ans, je possède donc une parfaite connaissance des éléments du bâtiment , ainsi qu'une bonne connaissance du marcher de la région.



Mes compétences :

Bois

Construction bois

Bâtiment