15 ans d'expérience dans le management et le pilotage de projets orientés nouvelles technologies dans les secteurs de la banque et de l'assurance, de l'industrie, des services, des médias.



Je suis aujourd'hui directeur de production pour IDO-IN, en charge notamment du développement de notre solution de SI Clinique.



Mes compétences :

Project Management

CMMI

Six Sigma

PMO

Java EE

Lean