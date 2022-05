Morgan ARTUSSE

Bienvenu à tous,





En recherche d’un nouveau challenge professionnel en France.



Avec dix ans d’expérience dans le domaine QHSE, je suis responsable regional QHSE pour la région Moyen Orient Inde et Afrique pour une entreprise de fabrication et de distribution de peinture et produit chimique.



Mes principales competences:

- Je peux inspirer et guider une équipe vers un objectif commun (Ex. création d’une culture sécurité positive)

- Je suis conscient de mes forces et faiblesses et sais reconnaitre celles des autres ce qui me permet de m’adapter plus rapidement

- Je peux planifier, prioriser et mettre en place des objectifs pour les semaines, mois ou années qui viennent en ligne directe avec la stratégie de l’entreprise

- Je peux convertir les idées et concepts en actions (de la vision/stratégie a l’implémentation)

- J’aime coacher mes collègues et amis pour améliorer leurs routines et leurs résultats

- Je suis en constant apprentissage pour améliorer mes connaissances, surtout l’inconnu. (Ex. système de management d’innovation)

- Je suis extrêmement flexible et confortable avec les changements. J’ai vécu dans 4 pays différents et travail fréquemment dans plus de 13 pays

- Aptitude à communiquer et présenter en public ainsi que d’interagir avec des équipes multiculturelles

- Excellente compétence de négociation et d’influence

- Capacité trilingue : Français : langue maternelle ; Anglais : bilingue ; Allemand : basic



Mes compétences :

Adaptabilité

Allemand

Anglais

Audit

Environnement

Force de persuasion

HSE

International

Iso 14001

ISO 9001

Leadership

Management

OHSAS 18001

Organisé

RIGOUREUX

Sécurité

travail en équipe

Gestion des talents

Coaching d'équipe

Gestion de projet

Gestion des risques industriels

Optimisation des process

Collaboration

Etablissement de la strategie