Morgan BAHEUX, 26 ans originaire de Boulogne sur mer.

Je suis passionné de football, de running et de ballades que ce soit à pied ou en moto.



Suite à une expérience saisonnière, j'ai pris goût à la Logistique et aux Transports.

Je me suis donc spécialisé en optant pour une licence professionnelle en Logistique et Transports. J'ai ensuite accepté de participer à l'ouverture du plus grand magasin Boulanger de la région ouest en France.

Cette aventure humaine m'a poussé à me développer dans ce domaine. Mon choix de découvrir une logistique à un niveau supérieur dans une plus grosse structure m'a été offert en intégrant l'équipementier automobile Valeo ; ceci en devenant titulaire d'un Master en Logistique et Transports par apprentissage.

J'ai ainsi découvert la logistique de production en occupant le poste d'assistant Responsable PIC/PDP, puis de découvrir la logistique spécialisée sur les transports par le poste d'assistant Responsable Transports.



Mes compétences :

CACES chariots élévateurs 3 et 5

Excel

SAP

As400

Powerpoint

Google Drive

Lotus notes

Sap bw