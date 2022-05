Morgan BAILLET

Conseiller – Ingénieur

Aménagements - Eaux - Energies - Environnement



Démarches stratégiques - Analyse politique - Aide à la décision



Grands projets, pilotage transversal et coordination

Approches technico-réglementaire et institutionnelle - Public & Privé



Gestion - Organisation :

• Processus : pilotage politique, démarche collaborative, plan d’orientation et tableau de bord, amélioration continue

• Relationnel : adaptabilité, dynamique proactive, adhésion des acteurs

• Projets : pilotage et coordination, gestion et travail d’équipe, marchés publics-privés

• Affaires : appels d’offres, gestions financière, contractuelle et commerciale



Environnement - Energies - Qualité :

• Développement de démarches stratégiques

• Passation de marchés et gestion de contrats

• Energies Renouvelables et HQE

• Système Management Environnemental (ISO 14001)

• Analyse de Cycles de Vie

• Audits qualité (ISO 9001)



Eaux :

• AMO conseil et maîtrise d’œuvre

• Schémas directeurs

• Filières de traitement et campagnes de mesures



Réglementation :

• Analyse et conseil technico- juridique

• Elaboration et pilotage de dossiers réglementaires (Environnement, Forestier, Urbanisme, Santé Publique)



Outils informatiques :

• Systèmes d’Information Géographique (avancé)

• Bases de données (bon niveau)

• Dessin technique (notions)

• Programmation (notions)

• Pack Office complet (avancé)



Mes compétences :

environnement

Ingénieur

eau