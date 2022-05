Bonjour à tous.

Aujourd'hui, trois domaines m'intéressent. Le commerce avec des postes à responsabilités, gestions de personnels pour le premier. Le second, différent, est le monde de la pub radio ou le doublage, bref préter ma ou plutôt mes voix pour des supports pub, de formations ou de doublage. Et le dernier, le social. J'ai traversé une mauvaise passe et j'ai eu la chance de croiser des gens pour m'aider et ça m'a donner envie de rendre la pareil. Même si ma localisation actuelle est en Bretagne je suis mobile aussi sur les départements 06 et 74. Donc n'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

Cordialement.

Morgan BENNETT