Morgan BERERD

Je suis en deuxième année de Master Electronique Energie Electrique et Automatique (EEEA) parcours "Electronique, Informatique et Instrumentation embarquées" à l'université Claude Bernard Lyon 1, à Villeurbanne.



Grâce à ma formation essentiellement basée sur l'électronique, j'ai pu réaliser différents projets comme la conception d'un prototype d'une veste lumineuse qui s'allume en fonction de la musique (DUT), création d'une carte multiplexant trois afficheurs grâce à la raspberry pi. Je prend toujours beaucoup de plaisir à concevoir des nouveaux projets.



Très rapidement, je me suis aperçu que l'électronique voulait aussi dire programmation. Heureusement pour moi, j'adore développer des programmes, avec le langage C++ où je suis le plus à l'aise. Ma dernière réalisation est un programme de détection de forme à partir d'un flux vidéo d'une Webcam.



Mon projet professionnel serait de devenir ingénieur en électronique: faire une étude-simulation des concepts, concevoir les cartes, rattacher du code, ... voir des naissances et des évolutions de projets !



Mes compétences :

C

Langage objet

Langage assembleur

MATLAB

Gestion de Projet

CAO

PSPICE

C++

Labview