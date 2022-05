Morgan BLANC

Blanc Morgan, titulaire d’un DUT Services Réseaux et Communication et d’un D.U WebMestre, diplômes qui m’ont permis d’acquérir des connaissances dans le monde du multimédia, de l’art et de la communication.



Encore jeune, je me suis déjà forgé une réelle identité artistique, ce qui me permet de vous assurer des créations uniques et efficace.



Egalement très polyvalent, je peux aussi bien répondre à vos attentes en matière de projet graphique, web ou video.



Je suis à l’écoute du client et de ses attentes afin de livrer un travail qui le satisfera et le fidélisera à MB Multimédia.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Wordpress