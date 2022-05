Morgan BOTTNER

Ayant obtenue mon diplôme de Responsable Visuel Merchandiser en alternance (école LA FABRIQUE) au sein de l’entreprise LA HALLE AUX CHAUSSURES ET MAROQUINERIE; je souhaite ’approfondir mes capacités mais également de mettre en application les connaissances acquises durant cette formation et mes experiences professionnelles.

De nature rigoureuse, dynamique, organisée et possédant certaines connaissances concernant le merchandising et le management à la suite de mes formations et expériences professionnelles. Mes expériences m’ont permis une maitrise du merchandising dans les domaines du prêt à porter, de la chaussure, de la maroquinerie et de l’accessoire.

Passionnée, je m’informe des dernières tendances en matière de mode, décoration et mise en scène des produits. J’aime analyser et améliorer l’aménagement des lieux qui m’entourent.



Mes compétences :

Merchandising

SketchUp