Morgan CAMEROLA

Je suis actuellement en poste mais reste à l'écoute du marché.



Ce qui me motive et me fascine:

- Des missions variées (EXIT la Monotonie !!),

- Me former continuellement aux bonnes pratiques (L'antichambre toi même tu sais !)

- Établir des stratégies pour obtenir des prospects qualifiés sur différents canaux

- Développer du contenu, une image de marque ou un Branding pour être au plus près de son coeur de cible

- Les Tests A/B et la variété dans l'approche (avec son lots de Surprises et d'apprentissages !! )

- Apprendre des retours des prospects et clients pour sans cesse améliorer son/ses discours

- Apporter un maximum de valeur ajoutée pour les clients



