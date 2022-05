Morgan CEILLIER

Actuellement étudiant-ingénieur en dernière année à l'école Centrale de Lille en option Bio-ingénierie, je suis à la recherche d'un stage de spécialisation d'une durée de 5 à 6 mois à partir d'Avril 2017.



Après deux années en classes préparatoires à Montpellier, j'ai intégré l'Ecole Centrale de Lille en 2013. J'y ai appris entre autres la mécanique (dimensionnement de systèmes, mécanique des fluides et du solide), le traitement de signal ainsi que des compétences en gestion de projet et management.



J'ai effectué une année de césure durant laquelle j'ai réalisé deux stages de 6 mois en laboratoire de recherche (Japon et France) sur des thèmes en lien avec le monde médical.



Je suis actuellement une dernière année de spécialisation à l'Ecole Centrale de Lyon en option bio-ingénierie.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Mécanique

Optique