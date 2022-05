Morgan COUTINHO

Titulaire d'un Master Management International, spécialité Techniques des Echanges Internationaux, je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistant commercial ou administration des ventes.

Autonome, Dynamique, possédant un bon esprit d'équipe et doté d'un excellent relationnel, je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant me permettant de mettre en pratique et de parfaire mes connaissances dans le domaine commercial.



Mes compétences :

Incoterm

Anglais

SEO

SEM

Offres commerciales

Espagnol

Sage ERP X3

Dactylographie

Crédit documentaire

ERP

Mailing

Logistique

Prospection commerciale