Morgan DAVID

David Morgan, 26ans. Motivé et sérieux. j'aime gérer et organiser c'est pour cela que je me suis lancé dans le commerce. J'ai débuter avec des stages de bac pro commerce sur 3 années dans l'

animalerie car les animaux sont ma passion.

Puis j'ai voulu aller plus haut dans les études et je me suis lancé dans le Bts Muc en alternance à l'Afipe ainsi que apprenti manager espace marché à Casino Carrières-sur-Seine.

Ensuite je suis rentré dans le groupe Auchan mantes pendant 2 ans sur plusieurs secteur différents.

Par la suite je suis rentré dans l'enseigne Maxi-Zoo depuis mars 2016 en tant que hôte de caisse puis vendeur polyvalent et actuellement au poste de chef de rayon inerte Maxi-zoo, et j'ai réalisé des missions de remerche rebuldigue et ouverture magasin.

Je reste attaché encore à la grande distribution et compte bien y retourner dans ma carrière pour évoluer.



Mes compétences :

Organisée

Commerce

Vente

Informatique

Gestion boulangerie et îlot

compétence en animalerie

gestion d'un magasin