Morgan DE PIERREDON

Après une expérience réussie dans le secteur des études qualité chez Masters Consultants puis BVA Mystery Shopping, où ma détermination et mon efficacité m'ont permis de gravir les échelons un par un, j'ai eu envie de changer de vie et d'environnement. C'est pourquoi, lorsque S. Ferrand, mon ami, Président du Jardin des Merveilles, m'a offert l'opportunité de passer de l'analyse à l'action, j'ai immédiatement saisi cette chance. Développer un groupe, être multi-opérationnel, entreprendre, voilà ce qu'il me fallait pour redynamiser ma carrière, tout en me permettant d'utiliser mes diverses compétences. Un choix que je ne regrette pas ! Après le lancement de la 2e crèche Le Jardin des Merveilles. J'ai participé au lancement de JDM Services, une gamme de services à domicile :