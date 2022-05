Morgan DESLANDES

Actuellement en poste chez nike depuis 2013



Je suis à la recherche d'un nouveaux challenge.



Polyvalent,sérieux,dynamique sont les caractéristiques qui me corresponde le plus.





Responsable de reverse:



- organisation et vérification de la bonne tenue du stock



- animation de 2 personnes au quotidien



- anticipation et adaption Du flux des livraisons



- gestion des priorités des livraisons pour le réassort du magasin



- réassort du magasin



- prise en charge de l'inventaire annuel sur 26000 unités.



-service client.