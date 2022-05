Bonjour,

Je m'appelle DOBELIN Morgan et je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation au sein de l'agglomération Rouennaise afin d'occuper le poste de comptable / Assistant Comptable au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou d'une entreprise . Dynamique, motivé, ponctuel, rigoureux, sérieux, organisé, ces qualités me permettront d'accomplir les missions que vous me confierez.