Morgane ABATE

Jeune femme dynamique et sérieuse, j'agis toujours dans le but de me perfectionner.

Je suis active et n'aime pas rester à rien faire. Toujours prête à aider je suis une personne sur qui on peut compter



Mes compétences :

Services

Secourisme

Prise de parole auprès d’un groupe de personnes

Gestion du stress

Rigueur dans la présentation et la tenue

Disponibilité et écoute des clients

Accueil physique et téléphonique

Travail en équipe

Autonomie professionnelle