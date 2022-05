Morgane ALLOUARD

Adoratrice du monde des arts j'ai voyagé dans divers secteurs.

Titulaire : D'un bac STI arts appliqués, un CAP ébénisterie d'art, un BTS design de produit et d'une licence de Design graphique. Je travaille actuellement dans l'Agence d'édition "Lot et Garonne presse" et son Agence de Communication partenaire "C'tout com" à AGEN (47).



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Bureautique (Microsoft office)

Logiciel 3D : Sketchup

Système d’exploitation Windows , Mac OS

Adobe Photoshop