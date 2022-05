Morgane ANDRADE

Jeune Designer / Architecte d’intérieur, j'ai travaillé durant 3 ans dans une petite agence d'architecture principalement orientée sur des projets de logements. Cette petite entreprise m’a permis d’effectuer de nombreuses et diverses tâches, allant du suivi de chantier à la mise au point de dossier d’appels d’offres.

Ce qui me plaît dans mon métier est de pouvoir gérer des projets de A à Z, à savoir de l'esquisse au suivi de chantier.

Aujourd'hui, je souhaite diversifier mes références afin de pouvoir m'ouvrir à d'autres domaines de l'architecture, telle que le tertiaire ou encore le rétail.



Mes compétences :

Rhinocéros

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Photoshop

Adobe InDesign

Sketch up