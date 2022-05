Morgane ASTRUC

Supervision / Gestion / Organisation du Business Developpement Center, cellule qualité de nos concessions.

Animation / Reporting auprès de l'équipe.

Marketing : Gestion de la PLV, extraction de fichiers pour envois mailing / emailing / SMS pour actions de fidélisation et conquête.

Suivi des indicateurs de la marge qualité de chaque constructeur.

Élaborer et appliquer les plans marketing nationaux et au niveau local.

Commande /mise à jour des différents supports marketing et vente.

Diverses missions marketing et événementielles.

Gestion du stock VO et VD pour prise de vue des véhicules et mise en ligne sur nos plateforme internet.

Collaboration étroite avec chaque service (VN / VO / APV) pour mise en place d'actions commerciales.

Gestion administrative diverse (budget publicitaire, requalification des véhicules...)