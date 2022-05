Morgane AVANDETTO

Titulaire d'un BTS Assistant de Manager obtenu en 2010, j'ai exercé le métier d'Assistante ADV très rapidement. Spécialisée dans l'export depuis maintenant 4 ans, la pratique des langues étrangères, le contact client et le travail en équipe m'ont permis de m'épanouir dans mon environnement professionnel.

Réactive et polyvalente, je souhaite vivement mettre à profit, au sein d'une entreprise à envergure internationale, ma capacité d'adaptation et ma motivation.



Mes compétences :

Export

Administration des ventes

Gestion de la relation client

SAP

Microsoft Office