Morgane BADRÉ

Bonjour à tous,



Titulaire d'un BTS Assistant Gestion PME PMI et d'un Titre Professionnel Assistant RH, je suis à la recherche d'un premier emploi dans la métropole de Tours et dans le secteur du tertiaire pour acquérir une première expérience.



Je suis disponible à partir d'avril 2021 pour tout entretien.





Je suis une personne dynamique, organisée, sérieuse, curieuse, discrète, ayant l'esprit d'équipe.





Mes passions sont le sport surtout le football et le catch, la musique et la lecture.



Mes compétences :



Accueil physique et téléphonique

Maîtrise EBP Gestion Commerciale, Paye, Comptabilité

Maîtrise du pack Microsoft Office

Maîtrise d'Internet, de Gmail

Gestion du courrier et des mails

Tri et archivage de documents

Recrutement, formation et intégration des salariés

Gestion du personnel

Récolte des éléments variables de paie

Enregistrement des factures d'achats, de vente et d'avoir

Numéroter des devis, des factures