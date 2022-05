Au sein de la direction Marketing et Commercial chez Blondeau Informatique, chargée :

- de la prospection, la qualification et le suivi des opportunités Enterprise Linux Server d'IBM ;

- du suivi de l'ensemble des actions de communication et marketing des départements ELS et Formation.



Mes compétences :

datacenter

ELS

Formation

Informatique

Linux

Linux Server

Mainframe

Mainframe IBM

Microsoft Server

MVS

VSE