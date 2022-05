Morgane BATTEUX

Développer la fonction achat en partenariat avec les opérationnels.



Forte de mon expérience au sein de diverses fonctions achats, avec une connaissance approfondie dans l’IT et le management de projet, mon objectif est de contribuer à la performance de l’entreprise en étant un véritable Partner au service de la création de valeur et de la mise en œuvre de la stratégie.



J'aspire à travailler en réseau et en confiance avec des partenaires qualifiés, partageant des valeurs de tolérance et de respect des savoir-faire et des personnalités de chacun.



Engagée, audacieuse et enthousiaste, j’aime m’investir dans des entreprises porteuses d’un projet ambitieux et plein de sens, donnant une place majeure à la force du collectif et à son dynamisme.





Spécialisations : ACHATS / MANAGEMENT DE PROJETS / STRATÉGIE / MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL

Expériences Professionnelles : 10 ans

Expériences Achats : 6 ans



Mes compétences :

Système d'information IBM AS400 Formule1

Négociations

Négociation achats

Gestion des achats

Achats informatiques

Microsoft Office